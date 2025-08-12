帰省や行楽などで高速道路の利用が多くなるお盆期間ですが、「落下物」や「逆走」など様々な危険がひそんでいます。 【写真を見る】「畳」が高速道路上に…？ 走行中に接触したら危険な落下物「落とし主の責任になる」年間約5万6000個 NEXCO中日本 きょう取材したところ、落下物の中には信じられないほど大きなものもありました。 訪れたのは、東名阪道の桑名インター近くにあるネクスコ中日本の「桑名保全サービス