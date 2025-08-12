楽天グループは8月12日、ペットオーナーやペット好きなユーザーに向けたソーシャルメディア「moflog（モフログ） by Rakuten」を開設した。一緒に暮らす猫や犬の写真を投稿したり、お気に入りの飼い主をフォローしたりできるほか、ペットライフにおける相談機能、お役立ち情報などを提供する。moflog（モフログ） by Rakuten「moflog」は、ペットオーナー同士やペット飼育を検討しているユーザーが、愛犬や愛猫の写真投稿・悩み相