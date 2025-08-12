山形市の住宅密集地で12日夕方、民家から出火する火事がありました。火は通報からおよそ1時間後に延焼の恐れの無い鎮圧状態となり、約3時間後の12日午後8時前に鎮火しました。けが人はいないということです。警察と消防によりますと、12日午後5時ごろ、山形市飯塚町で「建物が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。民家から出火し、火元の家には70代の女性が1人で暮らしていましたが、逃げ遅れなどはなく、けが人は