12日未明、福島県会津若松市のパチンコ店に男が押し入り、現金およそ2800万円を奪う強盗事件が発生し、犯人は現在も逃走しています。12日午前2時ごろ、会津若松市のパチンコ店で閉店後、20代の男性従業員が男に拳銃のようなものを突きつけられ、およそ2800万円の現金を奪われる事件がありました。捜査関係者によりますと、被害者への聞き取りや防犯カメラの捜査などから、現金を奪ったのは若い男で、1人で犯行に及んだとみられてい