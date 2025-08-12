ドル円、一時１４８．４６レベル、小幅に高値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、やや円売りの動き。ドル円は148.46レベルと、小幅に本日高値を更新している。ユーロ円は172円手前まで反落したあと、足元では再び172.40付近へと買われており、高値172.52レベルに接近している。英雇用統計結果を受けて堅調なポンド円は足元で、高値を199.95レベルまで伸ばしてきている。 USD/JPY148.45EUR/JPY172.42GBP/JPY