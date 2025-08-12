モデルでタレントのアンミカ（53）が12日、都内でABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「GIRL or LADYシーズン2」取材会に出席した。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディー”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。シーズン1に続いてMCを務め、「女性が男性を選ぶところから始まる。その選び方が私たちの本質を見事に突いている。選ぶ女性側の優先順位