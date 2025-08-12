司会3年目を迎えた、MCの藤井隆と井上咲楽。スタジオを飛び出し、5週にわたってお届けするスペシャル企画「MC就任3周年！ 3都市サンキューツアー」がスタートした！全国3都市、沖縄・栃木・大分を回り、感謝の気持ちをお届けする。 1週目は沖縄。 一昨年にリニューアルオープンした『那覇市第一牧志公設市場』へ繰り出したMCのふたりは、さっそく新婚さんの“直接スカウト”を敢行。今年4月に