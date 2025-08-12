歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。ダウンタウン浜田雅功（62）との関係性について言及した。浜田が初の個展を開催する話題から発展し、浜田との関係性について問われた。「浜やんって呼んでるんですけど」と前置きした上で「わりとLINEやメールで来るんですよ。歌番組の司会もやってたし。私が誰かとコラボした時に『あの鐘を鳴らすのはあなた』ってもう何百回歌ってるのに