「あのちゃん」こと歌手でタレントの、あのが14日深夜放送されたテレビ朝日系「あのちゃんねる」に出演。モヤモヤしたことをX（旧ツイッター）に投稿しすぐに消す“ツイ消し”をすることを明かした。紅しょうがの稲田美紀は「夜中につぶやきたくなる感情がマジでない」と語り、1人しかいないLINEグループで日記のように書き留めると明かした。あのは「（Xに）吐くことによって満足するから消しちゃうの。一瞬で。0．何秒で」と語っ