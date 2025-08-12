下越と佐渡では、１２日夜のはじめ頃まで土砂災害に厳重に警戒し、中越と上越では警戒してください。１２日午後４時３０分、新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。発表によりますと１２日は、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるため、雷を伴って強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。また、これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、１２日