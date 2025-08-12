初めての全国大会出場を決めた横手南中学校野球部の選手たちが秋田放送を訪れました。「自分たちの野球をやりきって、守りからリズムを作りたい」と全国大会への意気込みを語りました。「全国大会出場おめでとうございます」秋田放送を訪れたのは横手南中学校野球部、キャプテンの高橋天翔選手や副キャプテンの熊谷瑛太選手です。10日まで秋田市で開かれていた中学野球の東北大会で3位となり、初めての全国大会出場を決めた横手南