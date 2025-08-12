中国では近年、サービス消費が高度成長期に入り、国内外の市場が連動して相互成長を促進しています。今年の夏休み期間中、上海ディズニーランド、北京ユニバーサル・スタジオ、上海レゴランドなどのテーマパークでは予約が殺到し、入場者が急増しています。世界最大規模のレゴランドが先ごろ、上海金山区で正式にオープンしました。会場には八つのテーマエリアがあり、うち、「西遊記」の孫悟空をモチーフにした「悟空小侠」エリア