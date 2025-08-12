お笑いコンビ「オール阪神・巨人」の巨人が１２日、ブログを更新し、６度目の頸椎手術から半年が経過したことを報告するとともに、壮絶な写真をアップした「半年でやっと写真出せました。」というタイトルでブログを更新した巨人は「今年２月１０日に頚椎の６回目の手術をして半年…こんなにしんどい辛い半年に成るとは思ってもいませんでした」とつづり、首のレントゲン写真をアップした。写真には人工骨とボルトが写ってい