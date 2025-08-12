炎上、活動休止から1年が経過したフワちゃん。活動復帰が叶わないのを見ていると、炎上時の初期対応がいかに大事かがわかる（写真：つのだよしお／アフロ）【画像アリ】「おまえは偉くないので…」1年ぶりに見ても衝撃的なフワちゃんの投稿、当時のやす子の反応は…タレントのフワちゃんが、無期限の芸能活動休止に入って、1年が経過した。SNSや一部報道は「炎上1周年」について反応しているが、その多くが「復帰にはまだ早い」