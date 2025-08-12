日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円２６～２７銭と前営業日に比べ９５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円２８～３２銭と同５２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６２０～２１ドルと同０．００３９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS