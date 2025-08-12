ｕｎｅｒｒｙは１２日の取引終了後、２５年６月期の単独決算を公表するとともに、２６年６月期の業績予想を発表した。今６月期は、売上高は前期比３４．３％増の５０億２００万円、営業利益は同６０．４％増の５億円、最終利益は同２０．５％増の４億円を計画。同社は人流データによるビッグデータプラットフォームを運営しており、継続的に取引する「リカーリング顧客（４四半期以上連続で取引があるか