連休明け12日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比95銭円安ドル高の1ドル＝148円26〜27銭。ユーロは52銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円28〜32銭。日経平均株価が史上最高値を更新したことで、投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、相対的に安全な資産とされる円が売られた。午後に入ると、市場の注目は12日夜に発表される米消費者物価指数（CPI）の結果に移り、売り買いが交錯し