俳優の柏木由紀子さんが自身のインスタグラムで、夫の坂本九さんのお墓参りに訪れたことを投稿しました。 【写真を見る】【 柏木由紀子 】坂本九さんの「40年目のお墓参り」「坂本九をこれからの未来にも」前向きに決意も新た【 日航機事故40年 】柏木さんは、日航機123便墜落事故が発生した8月12日の今日「無事に、40年目のお墓参りを家族そろってすませてきました。」と綴り、坂本九さんの墓前で愛犬を抱いた姿を投稿しま