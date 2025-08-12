捜査で訪れた火災現場で現金を盗んだとして、窃盗罪に問われた警視庁捜査1課の元警部政野亮二被告（51）は12日、東京地裁の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。起訴状などによると、2022年10月〜今年1月、都内で発生した3件の死亡火災現場で現金計約640万円を盗んだとされる。検察側は冒頭陳述で、被告が住宅ローンや子どもの学費の支払いに漠然とした不安を抱えていたと指摘。事件性のない火災現場では詳しい