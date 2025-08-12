ORICOの4ベイRAID HDDケース「9848RU3」が、Amazonで8月28日（木）までセール対象品となっている。通常価格から45%OFFの1万4,956円で購入できる。 最大88TB（22TB×4台）のストレージを構築できるHDDケース。最大235MB/秒の転送速度を有するほか、8種類のRAIDモードを搭載する。アルミ合金製の筐体と静音冷却ファンによる放熱性の高さも特徴としている。 今回のセールでは、8月28日（