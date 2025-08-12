NHKスペシャル「戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC」 ラッパーのZeebraとZORNが出演するNHKスペシャル「戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC」が、８月18日午後10時45分から放送される。【写真】NHKスペシャル「戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC」場面カット日本を代表するラッパーのZeebraとZORN。自分の置かれた境遇や心情をストレートに表現するリリックで若者を中心に絶大な支持を集めてきた二人が今夏、遠くに感じ