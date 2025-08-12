8月第1週（8月4日～8月8日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇8月8日 日本株式・ゴールドアロケーションファンド 運用会社：りそなアセットマネジメント 全世界株式・ゴールドアロケーションファンド 運用会社：りそなアセットマネジメント 株探ニュース