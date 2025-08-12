日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の30万5681枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 305681(305681) ソシエテジェネラル証券127273(127273) SBI証券 145774( 62846)