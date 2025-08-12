サンワサプライは、背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」を運営している直販サイト『サンワダイレクト』で発売しました。実売価格は1万8900円（税込）。 記事のポイント ビジネスマンに人気のリュックですが、背中が蒸れやすく夏場にはシャツに汗ジミを作ってしまうことも。そんな悩みに対応する冷却ファン付きのリュックが登場しました。バッテリーを外して底面カバーを取り換えれば、ファンを使