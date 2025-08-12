熊本県が12日午後3時時点で発表した大雨に関する被害は、以下の通りです。 甲佐町で土砂崩れに巻き込まれて心肺停止となっていた男性の死亡が確認されました。今回の大雨に関して、熊本県内では初めての死者です。 【人的被害】（死亡）甲佐町：男性1人が土砂崩れに巻き込まれた（心肺停止）八代市：千丁町の用水路に沈んだ車の中から女性1人が心肺停止の状態で見つかった（安否不明）玉名市：1人が境川に流された熊本市：南区城