1985年8月12日午後6時56分、群馬県上野村の山中に524人を乗せた日航ジャンボ機が墜落した。520人が亡くなった事故から40年。当時をリアルに知る遺族の多くが高齢になったり亡くなったりする中、別の事故や災害で家族を失った人たちが墜落現場「御巣鷹の尾根（おすたかのおね）」に集まるようになっている。彼ら彼女らの思いは一つ。こんなことは二度とあってはならない──。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●震災や過労死