名古屋市中川区の「KANIEベーカリー」は、有名ホテルにも卸す高品質なパンを、工場直売ならではのお得な価格で販売しています。2024年のリニューアルを機に、開放的な店内と豊富な品ぞろえが評判を呼び、さらに人気に。パンは冷凍保存しやすいように個別包装されており、日持ちや使い勝手にも配慮された、工夫と魅力のあるベーカリーです。 ■“見える工房”で信頼と味を届ける…KANIEベ