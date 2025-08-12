金沢21世紀美術館で開催されている「プレバト才能アリ展」。12日、来場者1万人を達成しました。1万人目の来場者となったのは福井県坂井市から家族と訪れた中嶋創くん(10)です。お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきーさんの作品が大好きだという創くん。金沢21世紀美術館で31日まで開催1万人目となった中嶋創くん「金沢に来て1万人目になってうれしい。くっきーの作品が好きで見たかった。浜田さんの顔がうまく入れてあって面白い」展