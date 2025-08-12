伝説的ロックバンド、デレク・アンド・ザ・ドミノスの共同創設者であり、キーボード奏者として知られるボビー・ウィットロックさんが、8月10日、テキサス州の自宅で家族に囲まれながら亡くなった。77歳だった。短い闘病生活の末の旅立ちだったと、家族がABC Audioに語っている。 【写真】エリック・クラプトン、ジョージ・ハリスンらそうそうたるメンバーと次々と伝説バンド ウィットロックは