酒に酔った男性を銀行のATMまで連れて行き、男性の口座から現金を引き出したとして、窃盗の疑いで逮捕された40代の女性2人について、東京地検はきょう（12日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。