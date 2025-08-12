連休明け１２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて９５銭円安・ドル高の１ドル＝１４８円２６〜２７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円２８〜３２銭で大方の取引を終えた。