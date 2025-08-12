【モデルプレス＝2025/08/12】モデルの美香が12日、自身のInstagramを更新。息子の後ろ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】モデル美香、高身長息子公開◆美香、息子の後ろ姿公開「ストーリズにアップした息子の後ろ姿にたくさんのメッセージありがとうございました」と以前ストーリーズにアップした息子の写真に反響があったことを感謝した美香。「思い出にフィードに残してもいいですか」とし、グレーのTシャツを着こなしたか