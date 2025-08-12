福岡県新宮町では11日、玄界灘に浮かぶ相島で、警戒レベル5の「緊急安全確保」が出されました。 新宮町によりますと、島唯一の中学校に続く道沿いの石垣が崩れ、通行ができなくなっているということです。小学校の廊下などに雨水の流れ込む被害もあったということです。 新宮町では、下水処理場にも被害が出ました。■元木寛人アナウンサー「応急措置として、バキュームカーで汚水を吸い上げ、消毒し、放