天皇皇后両陛下が、上皇ご夫妻にモンゴル公式訪問を終えたことを報告されました。両陛下は、きょう（12日）午後4時半ごろ、赤坂御用地に到着し、沿道に集まった人たちへ車から笑顔で手を振られました。両陛下は、先月（7月）6日から13日まで、国賓として招待を受けてモンゴルを訪問し、歓迎行事やスポーツの祭典「ナーダム」の開会式に出席されました。また、シベリア抑留中にモンゴルに移送されて亡くなった日本人およそ1700人の