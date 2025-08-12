【モデルプレス＝2025/08/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が11日、自身のInstagramを更新。キュートなスウェット姿を披露した。【写真】aespaウィンター、ほっそりウエスト披露◆aespaウィンター、美しいウエストを披露ファッションブランド・POLO RALPH LAURENの韓国アンバサダーを務めるウィンターは、ハートの絵文字とともに投稿し、グリーンのショート丈スウェット姿を着用した、美しいウエ