タレント・なかやまきんに君（４６）が１２日、公式サイトを更新。元スタッフが逮捕されたことを公表し、謝罪した。この日一部で、きんに君が代表を務める会社で、元スタッフが資金８００万円をだまし取ったと報じられていた。きんに君はサイトで「このたび、一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます」とし、「弊社は警察に対して２０２４年６月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理さ