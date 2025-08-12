8月12日、TBS系『THE TIME,』に、ヒコロヒーがVTR出演。男性に言われて1番嬉しかった言葉を明かした。【関連】ヒコロヒー、結婚願望は“今のところなし”とキッパリ「1人でいい、とまでは強がらないですけど…」今回番組では、短編恋愛小説『黙って喋って』を執筆し、その年に出版された最高の恋愛小説を選ぶ『島清恋愛文学賞』を受賞したヒコロヒーにインタビューを実施。この中で、芸人の作品として初の快挙で、受賞の知らせはエ