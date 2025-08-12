11日未明、静岡市葵区の国道1号で起きた死亡ひき逃げ事件で、警察は車を運転していたタクシー運転手の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは静岡市葵区に住むタクシー運転手の男（61）です。警察によりますと、運転手は11日午前2時半ごろ、静岡市葵区柚木の国道1号でタクシーを運転中、会社員の男性をひいて死亡させ、そのまま逃走した疑いがもたれています。運転手は当時、業務中だったという