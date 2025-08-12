東京・江戸川区の首都高速湾岸線で12日午前、トラックが炎上しました。トラックから炎と黒煙が激しく立ち上り、運転席部分が傾いています。午前9時半ごろ、江戸川区の首都高速湾岸線葛西ジャンクション付近で、「トラックが燃えている」と警視庁に連絡がありました。火は約30分後にほぼ消し止められ、運転手にけがはありませんでした。トラックの運転手は「走行中に運転席の下から火が出た」などと説明しているということです。警