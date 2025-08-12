2024年の荒茶生産量で、鹿児島に抜かれ初めて2位となった静岡。なぜ鹿児島は大躍進を遂げたのか？そのワケを探るべく鹿児島の茶畑を取材すると、静岡とは大きく異なる点がいくつも見えてきました。鹿児島にとって悲願だった「荒茶生産量日本一」の獲得。この快挙に、鹿児島は祝賀ムードに包まれましたが、それもそのはず…この日本一の称号はこれまで65年間静岡が一度も譲らなかった高い壁だったのです。それゆえ静岡は“お