12日午後、大阪市内の繁華街で、市バスと乗用車が接触する事故がありました。消防によると、この事故で10人ほどがけがをしているということです。午後3時半ごろ、大阪市北区の交差点近くで、「バスと車の事故。複数人のけが人がいます」と通報がありました。バスと乗用車が接触したとみられ、消防によると、10人ほどがけがをしているということです。全員軽傷とみられ、命に別条はありません。現場はJR大阪駅にほど近い繁華街で、