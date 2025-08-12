１１日にＪ２札幌の監督就任が発表された柴田慎吾氏（４０）が１２日、札幌・宮の沢で行われた練習で始動した。練習開始前のミーティングでは「何位でも良い、何が何でもＪ１にいこう」とゲキを飛ばし、練習中はミニゲームなどで選手の動きに目をこらした。残りは１３試合。４日後には２戦ぶりの勝利を目指すホーム・秋田戦が控える難しい状況になるが「イチからチームを作っていく時間がないのは重々承知している。今まである