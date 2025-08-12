香港・尖沙咀の商業施設K11 MUSEAで、人気キャラクターちいかわの大規模展示会「CHIIKAWA DAYS」が8月1日から始まった。香港のクリエイティブブランドAllRightsReserved（ARR）と、ちいかわの公式ライセンサーのSpiralcute Internationalの特別協力により開催する。“衣・食・住・動”の4つのテーマを中心に、3つのテーマゾーンでのちいかわのストーリーの追体験など、漫画の世界に没入できる展示を多数設ける。イラストレーター、