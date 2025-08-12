◆イースタン・リーグ巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から復帰後６戦目に臨んだ。イースタン・楽天戦に「４番・三塁」で先発出場。初の守備に就き、また一歩前進した。最初の守備機会は４回無死の場面だ。ライナー性の痛烈な打球をショートバウンドで体で止め、素早く拾い上げて、正確なスローイングでアウトにした。５回１死では流れるような足さばきで三ゴロを処理。６