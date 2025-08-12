NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』で今田美桜さんが演じる主人公の暢子は正義感あふれるまっすぐな女性。しかしまっすぐゆえに教師として「お国のために」と生徒たちに戦地に行くことを奨励するようなことをしたことを心から後悔していきます。戦争は戦地に行った人たちやその家族はもちろん、戦地に行っていない人たちの心にも大きな傷を残したことが伝わります。しかし戦後80年の今、第二次世界大戦時にどんな生活をしていたの