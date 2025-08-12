£±£±Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ/Andrew Harnik/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë²áµî¿ôÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î·³ÂâÇÉ¸¯¤òËÜµ¤¤ÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¸å¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹Å¬ÀÚ¤Êµ¡²ñ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤³¤ØÍè¤Æ¾õ¶·¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤É¤ì¤Û¤É°Û¾ï¤«¤Ä¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤«¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·Á¤Ç¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£±Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î