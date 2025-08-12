お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（50歳）が、8月10日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。仙台のアーケード街を散策し、「こういうところ歩くとほんと仙台帰ってきたくなる。あ〜…帰りたい」としみじみと語った。番組は今回、サンドウィッチマンの故郷である、仙台の街中を散策。大きなアーケード街を散策しながら、学生時代に通った青春グルメが味わえるお店を目指していく。その道