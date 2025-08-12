天皇皇后両陛下は、上皇ご夫妻のお住まいを訪ね、モンゴル訪問を終えた挨拶をされました。天皇皇后両陛下は、12日午後4時半ごろ、上皇ご夫妻にモンゴルへの訪問を終えた挨拶をするため、赤坂御用地の仙洞御所を訪問されました。先月6日から13日までのモンゴル公式訪問では、両陛下は国賓として歓迎式典や大統領夫妻との会見に臨み、また歓迎の晩さん会では陛下自らビオラを演奏してモンゴル伝統の馬頭琴の楽団と共演されました。さ