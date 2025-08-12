５日、空から見た径山村。（ドローンから、杭州＝新華社記者／毛竹）【新華社杭州8月12日】中国浙江省杭州市余杭区の径山村は森林率が96％を超え、今年4月に地球規模の環境問題に対する取り組みを支援する国際的資金メカニズム、地球環境ファシリティ（GEF）の「中国ゼロカーボン村・鎮（町）促進プロジェクト」の最初の試験地区に選ばれた。径山村はここ数年、お茶と観光を融合させた新たな業態の発展に力を入れ、デジタル茶