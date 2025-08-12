台風11号は、今日12日15時現在、再び「強い」勢力に発達。今夜〜明日13日朝にかけて石垣島など先島諸島に最も近づく見込みです。明日13日にかけて、石垣島など先島諸島では、高波や暴風、局地的な激しい雨に警戒が必要です。台風11号の進路今夜〜明日13日朝先島諸島に最も接近今日12日15時現在、台風11号は再び「強い」勢力に発達し、沖縄の南海上を1時間に30キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は975hPa、中心付近の